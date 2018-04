'Bescherm pgb-houder tegen misbruik door bemiddelaar'

ZorgfraudeHouders van een persoonsgebonden budget (pgb) mogen niet langer het slachtoffer worden van kwaadwillende zorgbemiddelaars. Over de rug van kwetsbare mensen verdwijnt nu regelmatig zorggeld in de zakken van deze fraudeurs.

Dat staat in een aanvalsplan tegen zorgfraude waarmee pgb-vereniging Per Saldo, regeringspartij D66, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de zorgkantoren samen komen. Zij willen in de toekomst dat, naast de budgethouder en zijn naasten, alleen nog een ‘gewaarborgde hulp’ iemand met een pgb mag bijstaan.

Als paddenstoelen

Want de laatste jaren zijn de malafide bemiddelaars als paddenstoelen uit de grond geschoten: bureautjes die stellen de juiste zorgverlener te regelen voor een oudere of zieke met een pgb-budget en zelfs de administratie kunnen beheren.

Deze hulp lijkt ideaal om een zieke en zijn naasten te 'ontzorgen', maar in de praktijk drukken kwaadwillenden zo miljoenen aan zorggeld achterover. Ten koste van goede zorg. En als sprake blijkt van fraude, dan is de kwetsbare budgethouder vaak de klos.

Dit moet snel anders worden geregeld, vinden de initiatiefnemers. ,,Bureaus die aan bemiddeling doen, mogen alleen eenmalig een vergoeding vragen aan de zorgverlener. Nadat is betaald, moet de relatie tussen zorgverlener en bureau voor wat betreft deze budgethouder worden verbroken. Daarnaast mag een zorgbureau nooit vertegenwoordiger van een budgethouder zijn."

Strengere regels

Maar ook de zorgverleners deugen niet allemaal. Dus moeten nieuwe bedrijfjes aan strengere regels voldoen. Ook dient beter te worden gecontroleerd of eigenaren in het verleden al onder een andere naam actief zijn geweest, waarbij fraude is geconstateerd.

Is dat het geval dan moet het voor hen verboden worden een nieuwe zorgonderneming te starten of daarin deel te nemen.

En fraudeert een zorgverlener toch? Dan is per 1 april 2017 al een regel ingevoerd waardoor het zorgkantoor en de gemeente een malafide zorgverlener direct aan kunnen spreken om onterecht verkregen zorggelden terug te betalen. Voor een groot aantal budgethouders geldt echter nog een overgangsregeling.

Foute aanbieders

Aan die situatie moet zorgminister Hugo de Jonge zo snel mogelijk een einde maken, menen de initiatiefnemers. Aline Molenaar van pgb-vereniging Per Saldo: ,,We hebben al jaren last van foute aanbieders die een smet werpen op het persoonsgebonden budget. Onschuldige mensen moeten nu op een verjaardag uitleggen dat zij niet frauderen, dat doet pijn."

De timing van het plan is opmerkelijk, omdat de minister recent ook met een aanpak van zorgfraude kwam. Daarin staan deels dezelfde ideeën, zoals een uitgebreid waarschuwingsregister waarin fraudeurs staan en beter trainen van budgethouders. Zodat die leren hoe ze een goede zorgverlener herkennen, wat reële tarieven zijn en hoe ze een budget moet beheren.

Quote Dat idee is wel erg hapsnap van de minister. Kamerlid Vera Bergkamp over plan taaltoets voor pgb-houder. Zorgminister De Jonge denkt er echter ook aan om een taaltoets en rekentest te laten bepalen of iemand zijn eigen zaakjes kan regelen, maar daarin ziet Kamerlid Vera Bergkamp (D66) niets.

Bergkamp: ,,Dat idee is wel erg hapsnap van de minister. Maar we zien ook dat een groep budgethouders of hun naasten niet het pgb-budget kunnen beheren. Daarvoor willen we juist zo'n vertegenwoordiger inzetten, die voldoet aan een set eisen."