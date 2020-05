Besluit Denk-bestuur vernietigd: Azarkan terug bij de partij

Vorige week werd Kamerlid Azarkan nog plotsklaps per direct geroyeerd door het tweekoppige bestuur, onder leiding van Selçuk Öztürk, omdat hij Denk zou benadelen en zou handelen in strijd met het belang van de partij. Azarkan weigerde echter het fractieleiderschap op te geven .

De beroepscommissie heeft de feitelijkheid van de beschuldigingen niet kunnen vaststellen, valt te lezen in een persbericht. Daarnaast is Farid Azarkan door het bestuur niet in de gelegenheid gesteld om zich tegen de beschuldigingen en aantijgingen te verweren. Ook heeft het bestuur verzuimd om in het besluit te vermelden hoe Azarkan in beroep kan gaan.