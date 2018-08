‘Bezoek Geert Wilders aan Antwerpen is vanwege dreiging onverantwoord’

Het Antwerpse stadsbestuur neemt een onverantwoord risico door het bezoek van PVV-leider Geert Wilders toe te laten, vindt de Vlaamse islamkenner Peter Velle. Hij vreest voor een aanslag nu de PVV-leider ernstig wordt bedreigd vanwege zijn Mohammed-cartoonwedstrijd, die hij in november wil organiseren in de Tweede Kamer.

Quote Geert Wilders kan net als elke andere bezoeker op de Vogeltjes­markt rondwande­len. Er worden geen beperkin­gen opgelegd Politie Antwerpen Wilders maakt zondag een rondgang op de Vogeltjesmarkt in Antwerpen. Velle vindt dat het bezoek moet worden afgelast, omdat het risico te groot zou zijn. Een aanslag op een drukke plek als het Theaterplein - waar Wilders langskomt - kan veel slachtoffers maken, zegt hij tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws.



Burgemeester Bart De Wever ziet echter geen reden om het bezoek te verbieden. ,,De politie heeft een positief advies gegeven en wij volgen dat”, klinkt het uit het Antwerpse stadhuis. De politie geeft eenzelfde reactie. Er is een risicoanalyse gemaakt. Op basis daarvan heeft de politie een ordedienst voorzien. ,,Geert Wilders kan net als elke andere bezoeker op de Vogeltjesmarkt rondwandelen. Er worden geen beperkingen opgelegd”, aldus een woordvoerder.

Safehouse

'Gewoon rondlopen' is voor Wilders echter al lang een relatief begrip. Hij wordt al jaren zwaar beveiligd. Hij woont in een ‘safehouse’, waarvan niemand precies weet waar het zich bevindt.

Volgens lokaal partijwoordvoerder van Vlaams Belang Sam Van Rooy - die zelf jarenlang heeft gewerkt als beleidsmedewerker bij de PVV - wijst niets erop dat de manifestatie van zondag wordt afgelast. ,,Ik redeneer zo: er is in Nederland pas een verdachte opgepakt die Wilders bedreigde. Dat is dan toch al één dreiging minder”, zegt Van Rooy. ,,Maar het is aan de veiligheidsorganen om de hele zaak grondig te analyseren.”

Cartoonwedstrijd

De politie pakte dinsdag in Den Haag een man op die Wilders met de dood bedreigde. In een filmpje op Facebook beweerde de 26-jarige man dat hij naar Nederland was afgereisd om Wilders te vermoorden naar aanleiding van de cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed die Wilders organiseert. Hij spreekt in het filmpje de nationale taal van Pakistan, Urdu.

Wilders nodigde in juni iedereen uit om spotprenten in te sturen over profeet Mohammed. De cartoons worden dit najaar tentoongesteld in de Tweede Kamer en voor de beste prent wordt een hoofdprijs van ongeveer 8500 euro uitgereikt. De wedstrijd leidde al tot heel wat consternatie. Onder andere in Pakistan kwamen honderden betogers op straat uit protest. Op een eerdere protestactie werden foto’s van Wilders en de Nederlandse vlag verbrand.

Antwerpen

Het zou de eerste keer zijn dat Wilders als politicus naar Antwerpen komt. In maart 2014 moest hij nog een bezoek annuleren omdat hij brandjes moest blussen binnen zijn eigen partij.