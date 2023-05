Bij een beetje economische tegenwind of een koude winter heeft minister Kaag een geldprobleem

Het kabinet rijdt door de vele uitgaven financieel gezien ‘langs de vangrail’, waarschuwt de Raad van State. Gevolg: we zouden wel eens in de problemen kunnen komen bij een strenge winter of economische krimp.

Onverstoorbaar, dat is het kabinet-Rutte IV wel te noemen. Het had zich voorgenomen flink te investeren, zeker op het gebied van klimaat en stikstofreductie, en dat blijft het doen. Punt is wel: op het bureau van minister Sigrid Kaag (Financiën) stapelen alarmerende rapporten over die kabinetskoers zich op.

Bovenop die stapel ligt vandaag een advies van kabinetsadviseur Raad van State. Die schetst wat het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank (DNB) ook al grofweg zeiden: pas een beetje op met de uitgaven. Er wordt ‘expansief begrotingsbeleid’ gevoerd, maar ‘daardoor zijn er geen buffers voor het opvangen van eventuele financiële tegenvallers’. En: ‘Er is voor een volgende kabinetsperiode weinig begrotingsruimte.’ Wie na Rutte IV regeert weet vast: we zijn platzak. Maar ook tot die tijd zijn er dus risico’s.

Want wat als er een strenge winter komt, met torenhoge energieprijzen? Of wat als we in een recessie terechtkomen?

‘Het kan snel en diep gaan’

Tijdens corona trok het kabinet de beurs, en daarna weer toen Rusland op oorlogspad ging en er een prijsplafond voor energie werd opgetuigd. Het CPB waarschuwde al dat de overheidsfinanciën ‘de energieprijsschok op het oog goed’ hebben doorstaan. Maar, zei het ook: het ‘onderliggende beeld’ is anders. Door alle uitgaven (denk ook aan 35 miljard voor klimaat en 25 miljard voor stikstof) geeft de overheid op ‘middellange termijn’ te veel uit.

De Raad van State zegt nu ook: ‘Het is bekend uit recente crises dat de Nederlandse overheidsfinanciën zeer gevoelig zijn voor een economische omslag. Het kan snel en diep gaan.’

Volledig scherm Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, heeft gewaarschuwd voor voortzetting van compensatie voor burgers voor de hoge energieprijzen. © ANP / ANP Grote bedreigingen zijn onder meer een krimpende economie en de energieprijzen. Die laatste zijn weliswaar gedaald, maar de overheid kan straks weer in de knel komen. De oorlog in Oekraïne duurt immers voort, de prijzen kunnen weer gaan stijgen. Zo rond Prinsjesdag moet duidelijk zijn wat het noodplan van het kabinet is, voor als de energieprijzen toch weer door het dak gaan en miljoenen burgers in de knel komen. Maar zo’n noodplan, dat valt nog niet mee.

Want eerder trok het kabinet eenmalig ruim 5 miljard euro uit voor het instellen van een prijsplafond, maar Kaag maakte al duidelijk: daar is straks niet opnieuw geld meer voor. Het nadeel was bovendien dat een deel van het geld bij rijke huishoudens terechtkwam, omdat gerichter geld geven niet uitvoerbaar was voor de overbelaste instanties als de Belastingdienst.

In een brief schreef het kabinet recent dat er nog geen alternatief gevonden is. Voor ‘gerichte’ steun - ofwel, help de lagere en middeninkomens - is nog geen middel gevonden. Weer ‘iedereen’ helpen is duur en kan bovendien de inflatie aanjagen, waarschuwde Klaas Knot van de DNB. Maar als het kabinet niets doet, dreigen 1 miljoen mensen onder de armoedegrens terecht te komen, becijferde het CPB. In die zin zit het kabinet klem: er is misschien meer geld nodig, terwijl er dus al heel veel geld wordt uitgegeven.

Doof

Niet dat minister Kaag doof is voor de waarschuwing dat er veel geld uitgaat, momenteel. Bij de voorjaarsnota, de bijstelling op de jaarbegroting, werd bezuinigd en bespaard. Maar ook daar is de Raad van State kritisch over: het is hapsnap.

Zo schrapt het kabinet een belastingvoordeel voor bedrijven om ouderen in dienst te nemen. Ook de geldpot voor scholing (STAP) gaat eraan en het plan om bijna-gratis kinderopvang in te voeren wordt met twee jaar uitgesteld.

De Raad van State noemt die bezuinigingen ‘ongericht’. De keuzes op het terrein van de arbeidsmarkt worden ‘niet gemotiveerd’. ‘Onderbouwing van deze keuzes is echter zeer belangrijk.’

De waarschuwingen en reprimandes stapelen zich zo op. Maar het kabinet wil investeren, de bezuinigingen zijn er vooral om die agenda uit te kunnen blijven voeren. Daar lijkt ook het zoveelste rapport niets aan te veranderen.

