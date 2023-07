Bij1-lijsttrekker Sylvana Simons en Denk-voorman Farid Azarkan stappen op

Azarkan meldde maandag aan het einde van de middag dat hij stopt, in een video die zijn partij op Twitter heeft geplaatst. Eerder liet Azarkan weten dat hij er nog niet uit was of hij opnieuw lijsttrekker wilde worden van Denk. ,,De kans is 50/50", zei hij eerder deze maand.



Inmiddels heeft hij besloten zich niet kandidaat te stellen als lijsttrekker. ,,Ik ben vijftien jaar aanwezig in het maatschappelijk debat, ik doe graag iets voor samenleving. De laatste 6,5 jaar als kamerlid bij Denk, de laatste 3,5 als politiek leider. Het is voor mij nu tijd om een andere keuze te maken en ook andere dingen te gaan doen", zegt Azarkan, die sinds 2017 Kamerlid is voor DENK en in maart 2020 fractievoorzitter werd. Hij was niet direct bereikbaar voor een toelichting op dat besluit.



Azarkan zegt er vertrouwen in te hebben dat DENK zonder hem in staat zal zijn een goed resultaat te behalen bij de verkiezingen. De partij, die drie zetels heeft in de Tweede Kamer en mee bestuurt in de gemeenten Rotterdam en Schiedam is volgens hem ,,een blijvende factor van betekenis” in de landelijke politiek.