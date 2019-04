Bijleveld: Schorsing Kroon vanwege geweld tegen ambtsdragers

Bijleveld noemt de kwestie ‘heel vervelend’. Kroon heeft volgens haar een voorbeeldfunctie, niet alleen vanwege zijn hoge onderscheiding, maar ook omdat hij militair is. ,,We moeten laten zien dat je van onbesproken gedrag moet zijn, of je nou een Willems-Orde hebt of geen enkele onderscheiding.’’



Toen Kroon eerder in aanraking kwam met justitie, betaalde Defensie zijn advocaatkosten. Dat gebeurt nu niet, benadrukt Bijleveld. ,,Wij betalen in ieder geval niet.’’ Persoonlijk heeft de Defensieminister geen contact gehad met Kroon, maar wel is namens haar contact met de majoor gelegd. Tegen de schorsing kan bezwaar worden gemaakt.



Premier Mark Rutte sprak vanmiddag tijdens zijn wekelijkse persconferentie over ‘triest, maar ernstig nieuws’. Hij wil er omwille van het onderzoek van het OM nu weinig over zeggen, maar benadrukt net als de minister dat dit niets afdoet aan zijn heldendaden. ,,De Willems-Orde is nooit uitgereikt aan een heilige, maar aan een held.’’