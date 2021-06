Bijleveld wil ‘in uiterste geval’ vliegtuig sturen voor Afghaanse tolken

Kabinet zet streep door 4 miljard kostende BIK, bedrijven krijgen in 2021 lagere lasten

28 mei Het kabinet zet alsnog een streep door omstreden Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), waarmee in 2021 en 2022 jaarlijks 2 miljard euro was gemoeid. In plaats daarvan hoeven bedrijven in 2021 minder ww-premie te betalen. Zo blijft de beoogde opbrengst van de afschaffing van de dividendbelasting, die uiteindelijk niet doorging, ten gunste van het bedrijfsleven komen.