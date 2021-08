Bijltjesdag in formatie: Na optie met PvdA en GroenLinks valt ook ChristenUnie af

Na vijf maanden gebakkelei, schijnbewegingen en getalm is het vandaag bijltjesdag in de formatie: VVD en CDA willen definitief niet gaan onderhandelen met PvdA en GroenLinks. Maar smaak twee valt ook af: D66 blokkeert de optie met ChristenUnie.

Het was vanochtend elimineren geblazen in de Stadhouderskamer. De twee laatst denkbare opties voor VVD, D66 en CDA om met anderen tot een meerderheidskabinet te komen, zijn afgevallen.

VVD en CDA blokkeerden de route met PvdA én GroenLinks, terwijl D66 een weg met ChristenUnie afsneed. Nu komt de bal bij VVD-leider Mark Rutte, als leider van de grootste partij, te liggen. Hem rest wellicht niet meer dan het formeren van een minderheidskabinet.

PvdA-leider Lilianne Ploumen zei na afloop van haar gesprek: ,,Ze willen niet praten met ons over de inhoud van een regeerakkoord. Dat is jammer, want we weten nu niet hoe ze in de discussie gaan. Maar ze willen dat gesprek niet aangaan met ons. Dat is spijtig.”

Ook Jesse Klaver (GroenLinks) zei dat de partijen ‘verdere gesprekken weigeren’. ,,Democratie is de verliezer. Dat is zonde. We moeten Nederland verder helpen, maar dat gaat nu niet”, zei hij. Hij noch Ploumen zeggen elkaar alsnog los te laten, zodat een van beide alsnog zou kunnen aanschuiven. ,,Wij blijven bij elkaar, daar hoeft u niet aan te twijfelen. Wij blijven bij elkaar en dat blijft zo.”

VVD-leider Mark Rutte lichtte toe dat hij nog steeds met óf PvdA óf GroenLinks verder zou willen onderhandelen. ,,Het zou anders met alle twee een vijf partijen kabinet zijn geworden en we hebben daar meerdere bezwaren tegen. Ten eerste: je hebt ze niet allebei nodig voor een meerderheid. En dat brengt het risico dat de een anders gaat stemmen dan de ander. En de PvdA heeft een veel linkser programma gekregen, dat afwijkt van GroenLinks.”

Hoe het nu verder moet? ,,De vervolgstappen gaan we allemaal bekijken.”

CDA-leider Wopke Hoekstra zei er ‘constructief in te zitten’, maar wil echt alleen een optie van GroenLinks óf PvdA overwegen. ,,Als je kijkt naar inhoud en hoeveel partijen nodig zijn, vinden wij een vijf partijen kabinet echt niet voor de hand liggen.”

Sigrid Kaag noemt het op haar beurt ‘betreurenswaardig’ dat de coalitie met PvdA en GroenLinks is afgevallen als optie. Ze spreekt van een ‘impasse’. ,,We zullen een weg vooruit moeten vinden.” Kaag wees dan weer de optie met ChristenUnie af en merkte op een ‘progressief’ kabinet te willen. ,,We zullen ons allemaal moeten beraden.”

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zei zich er in te kunnen vinden. ,,De inhoudelijke verschillen zijn duidelijk. De signalen hier aan de deur ook. Het is teleurstellend, maar ik hoop dat het over de inhoud gaat straks en het zal aan een kabinet zijn, een minderheidskabinet denk ik, om meerderheden te zoeken in de Tweede Kamer.”

Zo stevent de trage verkenningsfase van de formatie – want daar zijn we pas – eindelijk richting een onvoldragen einde. Op dag 167 na de Tweede Kamerverkiezingen en een keur aan nietszeggende teksten, gaat het wel naar het doorhakken van knopen.

Na voorzichtige (en mislukte) gesprekken schreven VVD en D66 een basisstuk - ‘een aanzet voor een opzet van een eventueel regeerakkoord’, terwijl eigenlijk nog maar zes partijen in beeld bleven voor een nieuwe coalitie: VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en CU. Inhoudelijk moeten zij samen een heel eind kunnen komen, dacht Hamer, maar door politieke voor- en afkeuren strandt de zoektocht naar een meerderheidscoalitie alsnog.

Met het buitenhouden van PvdA en GroenLinks én de optie met de ChristenUnie is het tot elimineren gekomen. De vraag is nu of er een route met ChristenUnie denkbaar is, ondanks de bezwaren van D66. Wwaar Rutte (VVD) en Hoekstra (CDA) een blokkade opwerpen om met zowel Ploumen (PvdA) en Klaver (GL) te gaan formeren, voelt Sigrid Kaag (D66) er dus niet voor om weer in een kabinet te stappen met ChristenUnie.

Zij vreest op onder meer medisch-ethisch terrein weer vier jaar ‘stilstand’, zei ze eerder tegen deze site. ,,Het moet echt anders. Dat doe je met een andere samenstelling van het kabinet, met andere keuzes en prioriteiten.” Kaag doelt daarbij onder meer op het klimaatbeleid, onderwijs, de rechtsstaat en Europa. Bovendien wil D66 doorgaan met de wet voltooid leven, die regelt dat ouderen euthanasie kunnen krijgen als ze vinden dat hun leven klaar is. De ChristenUnie is daar principieel tegen.

Minderheid

Nu D66 de weg met ChristenUnie blokkeert zijn de smaken echt een beetje op en komt een minderheidskabinet in beeld.

Volledig scherm Mark Rutte (VVD) bij informateur Mariette Hamer over de kabinetsformatie. © ANP Bij D66 is te horen dat de VVD in dat scenario de formatiekar mag gaan trekken. Als grootste partij is het wellicht aan Rutte zelf om te gaan boetseren met de resten van inmiddels twee (!) mislukte verkenningsfases. ,,Na een half jaar vol impasses kan de grootste partij de regie nemen.”

Rutte is daarbij, net als de anderen, ook wel huiverig voor een minderheidsregering. Als VVD, D66 en CDA in een coalitie gaan zonder Kamermeerderheid, dan zal D66 vrezen dat veel van zijn progressieve agenda (zoals de klimaat- en milieuplannen) niet de eindstreep haalt vanwege de rechtse meerderheid in de Tweede Kamer. VVD en CDA voelen zich op hun beurt niet senang dat ze zich bij het vinden van meerderheden voor beleid afhankelijk maken van partijen als PVV en Forum, die ze juist uitsloten voor coalitiegesprekken.

