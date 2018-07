Bijna 2 miljard euro besparingen door deals in de zorg

RegeerakkoordHet kabinet behaalt via akkoorden met de zorgwereld 90 procent van de miljardenbesparing die in het regeerakkoord wordt beloofd. Dat blijkt uit informatie van het ministerie van Volksgezondheid.

Afgelopen oktober bleek dat in het regeerakkoord, tegen het advies in van het Centraal Planbureau, door de coalitiepartijen een 'ambitieuze' zorgbesparing van 1,9 miljard euro was opgenomen voor het einde van deze kabinetsperiode.

Dat geld moest komen uit zogeheten hoofdlijnenakkoorden; afspraken met verzekeraars en zorgpartijen op het gebied van medisch-specialistische zorg, huisartsenzorg, de wijkverpleging en de geestelijke gezondheidszorg. Die akkoorden zijn inmiddels allemaal door de onderhandelaars bereikt.

Zorg op de juiste plek

Het is de bedoeling de juiste zorg te bieden op de juiste plek, door de juiste behandelaar. Daarbij past niet altijd een medisch (specialistisch) antwoord. Als het nodig is, moet worden gekozen voor zeer specialistische zorg, de andere keer is iemand beter geholpen bij de huisarts of de fysiotherapeut.

Maar soms ook simpelweg met begeleiding naar een gezondere leefstijl of naar andere vormen van hulp. Door die totale aanpak wordt uiteindelijk in totaal 1,7 miljard euro bespaard, laat een woordvoerster van het departement weten.

Dat is op een haar na 90 procent van het bedrag in het regeerakkoord. De gerealiseerde besparing wordt gehaald uit deals met de medisch-specialistische zorg (1,5 miljard) en de ggz (0,2 miljard). Daar is straks slechts beperkt groei mogelijk. De huisartsen en de wijkverpleging zijn wel ontzien.

Groeiruimte

Het kabinet is echter nog steeds van plan in totaal 1,9 miljard te besparen, zodat de zorgkosten minder snel oplopen. De nog benodigde 200 miljoen zal komen vanuit de 'overige zorg' die loopt via de zorgverzekeringswet. Daar is de groeiruimte in het budget de afgelopen jaren toch niet volledig benut.