'Bijthond weg bij crimineel'

Van de honden die in 2015 in beslag werden genomen vanwege een ernstig bijtincident was zo’n 16 procent van de baasjes in het bezit van een strafblad, blijkt uit cijfers van de Universiteit Utrecht. ,,Dat is substantieel hoger dan het gemiddelde in Nederland”, zegt Claudia Vinke van de Gedragskliniek voor Dieren van de Universiteit Utrecht. ,,Slechts 2 procent van de Nederlanders heeft een strafblad.”

Daarom pleit Vinke ervoor om de mogelijkheid te onderzoeken om het bezit van een strafblad te koppelen aan een houdverbod van bepaalde bijtgrage honden. ,,Voor mensen met een strafblad is het aantrekkelijk om een vechthond te nemen. Het is belangrijk dat de toestroom van dit soort potentieel gevaarlijke honden wordt verminderd.”

Preventief

Nu kan alleen een rechter een houdverbod opleggen, nádat een diereigenaar in de fout is gegaan door honden te mishandelen of te verwaarlozen. ,,Maar zo’n strafbladmaatregel zou preventief werken”, zegt Vinke. ,,Daarmee kun je voorkomen dat dieren verknipt worden opgevoed en betrokken raken bij bijtincidenten.”

Vandaag pleit Vinke in de Tweede Kamer voor de maatregel tijdens een speciale hoorzitting over bijthonden. Jaarlijks zijn tienduizenden Nederlanders het slachtoffer van bijtende honden. In 2016 werd de 6-jarige Lyana uit Syrië ernstig toegetakeld door een pitbull in Amsterdam.

De PvdA in de Tweede Kamer ziet het voorstel van Vinke wel zitten. ,,Ik vind dat er een import-, fok- en houdverbod moet komen voor erkende bijthonden, zoals de Amerikaanse Staffordshire terriër en de pitbull”, laat PvdA-Kamerlid William Moorlag weten. ,,Maar de minister voelt daar niets voor. Daarom pleit ik voor een vergunningsysteem, waarbij je eisen stelt aan het mogen houden van dit type honden. Het ontbreken van een strafblad kan daar onderdeel van zijn.”

Regeringspartij CDA gaat daar in mee. ,,Deze honden zijn levensgevaarlijk als ze in verkeerde handen terechtkomen”, zegt CDA-Kamerlid Maurits van Martels. ,,Wij vragen de minister of het mogelijk is het bezit van honden met een hoog risico te koppelen aan het moeten hebben van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).”

Spanje

In Spanje is het nu al wettelijk geregeld dat je alleen een potentieel gevaarlijke hond mag houden als je geen strafblad hebt vanwege ernstige delicten. ,,Wij vinden het een goed idee om deze eis ook in Nederland in te voeren”, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Hondenbescherming. ,,Bijvoorbeeld bij invallen in drugspanden treft de politie relatief vaak gevaarlijke honden aan, die zijn aangeschaft om het pand te bewaken. Dat is heel zorgelijk.”

Volgens Vinke worden jaarlijks ruim honderd honden in beslag genomen na bijtincidenten. ,,Dat is het topje van de ijsberg”, zegt de wetenschapper. ,,Zo hebben wij totaal geen beeld van de dieren die na een incident meteen een spuitje krijgen bij de dierenarts, zonder dat daar melding van wordt gedaan. Waarschijnlijk is dat een aanzienlijk percentage. De overheid zou veel meer moeten doen om de registratie van bijtincidenten op orde te krijgen.”



Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – dat over de bijthonden gaat – wil niet reageren op het voorstel van Vinke om het ontbreken van een strafblad als eis te stellen aan het houden van pitbulls, rottweilers en andere potentieel gevaarlijke hondenrassen. ,,Wij wachten de hoorzitting van vandaag af”, zegt een woordvoerder.

Quote Je moet wel kijken naar wát iemand heeft gedaan Dion Graus