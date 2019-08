Binnenhof leeft mee met de koninklijke familie, Rutte reageert bedroefd

FVD’er Rob Roos stopt als Statenlid

13 augustus Rob Roos van Forum voor Democratie stapt per direct uit de Provinciale Staten om zich volledig te concentreren op zijn werk als Europarlementariër, meldt Omroep West. Roos was lijsttrekker van zijn partij in het Zuid-Hollandse provinciehuis, maar werd ook in het Europees Parlement gekozen. Roos had eerder al tegen de omroep gezegd dat hij het niet zag zitten om de twee functies te combineren.