Blind en afgekeurd, toch wethouder

Kabinet wil gehandicap­ten­plan licht aanpassen

26 april Staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark (VVD) houdt vast aan het voornemen om werkgevers toe te staan gehandicapten die vanuit de bijstand aan het werk gaan onder het minimumloon te betalen. Wel wil ze bezien of het mogelijk is dat arbeidsgehandicapten niet gekort zullen worden op hun aanvullende uitkering omdat ze samenwonen of over vermogen beschikken.