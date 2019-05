Blogger op de barricade voor Nashvilleverklaring

Kamer boos over bezetting boerderij Boxtel: ‘Kansloze actie’

10:41 In de Tweede Kamer is ontstemd gereageerd op de bezetting van een varkenshouderij in Boxtel door actievoerders. Regeringspartij CDA wil dat minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vanmiddag nog tekst en uitleg komt geven in de Kamer. Ook D66 en VVD hebben geen goed woord over voor de actievoerders, die met hun urenlange actie aandacht vroegen voor dierenleed in de bio-industrie.