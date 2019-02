Blok: Amerikaanse sancties vanwege pijplijn zouden ‘zeer onjuist’ zijn

Die waarschuwde vandaag voor een Nederlandse afhankelijkheid van aardgas uit Rusland. Hoekstra, zelf aanwezig bij het debat, zei dat Nederlandse bedrijven mogelijk met sancties te maken krijgen als Nederland geen afstand neemt van de gaspijpleiding Nord Stream 2. ,,In een vrij land is het niet aan de regering om te beslissen welke bedrijven er geld in steken of aan meewerken’’, aldus Blok. Shell investeert in de pijplijn, Boskalis en Van Oord bouwen mee.

Regeringspartijen VVD en CDA vinden dat VS zich niet moet bemoeien met het Nederlandse beleid rond het inkopen van Russisch gas. Ook het Amerikaanse ‘zinspelen’ op sancties tegen Nederlandse bedrijven werd door een Kamermeerderheid gehekeld.

Quote Je kunt het best met elkaar oneens zijn, maar je hoeft niet meteen te gaan slaan Martijn van Helvert, CDA

,,De VS moeten zich verre houden van dreigementen tegen Nederlandse bedrijven’’, stelde VVD-Kamerlid Sven Koopmans. ,,Je kunt het best met elkaar oneens zijn, maar je hoeft niet meteen te gaan slaan’’, zo vatte zijn CDA-collega Martijn van Helvert het samen. Ook D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma zei dat de dreigementen ‘niet passen bij de bondgenootschappelijke relatie’ en SP’er Sadet Karabulut meende dat Hoekstra ‘beter zijn mond had kunnen houden’.

Afhankelijk

Volgens het kabinet móet de Europese Unie wel gas importeren, en gebeurt dat grotendeels ook uit Rusland. Andere landen waaruit wij gas halen zijn Algerije en Libië, aldus minister Eric Wiebes van Economische Zaken. ,,Niet ons favoriete vakantieland.’’

VVD en CDA zien het probleem met Russisch gas niet. Koopmans: ,,We hebben meer gas nodig dan we hebben. Dan moeten we voor de leveringszekerheid ook zaken doen met landen waarvan we dat misschien niet zo leuk vinden. We kopen sinds de Koude Oorlog al Russisch gas.’’

Quote Van russofobie kun je niet eten, van een lagere energiere­ke­ning wel Raymond de Roon, Kamerlid PVV

Ook de PVV wil geen boycot op Russisch gas. ,,Als zij goedkoop gas hebben, is dat mooi meegenomen. Van russofobie kun je niet eten, van een lagere energierekening wel’’, aldus Kamerlid Raymond de Roon. Wel pleit hij voor het inkopen van gas uit meerdere landen. ,,We moeten niet alle eieren in het mandje van Poetin leggen.’’

Russisch wapen

D66 en GroenLinks zijn kritisch over de pijpleiding. ,,Het is een geopolitiek Russisch wapen’’, stelt D66’er Sjoerdsma over de controle die Rusland over de lijn krijgt. ,,We zien het liefst dat de Nord Stream 2 helemaal niet doorgaat.’’ Nu er al kilometers pijplijn zijn aangelegd, wil Sjoerdsma vooral strenger toezicht. In de EU worden daarover afspraken gemaakt.

Het kabinet heeft altijd gezegd dat de gasleiding tussen Rusland en Duitsland een commercieel project is. ,,De pijplijn loopt niet over Nederlands grondgebied en er wordt geen belastinggeld in gestoken’’, aldus Blok. GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik noemde het in het licht opvallend dat premier Mark Rutte vorige week in zijn Churchill-lezing in Zürich plots repte van ‘pipeline politics’. Van Ojik zei blij te zijn dat het kabinet nu afstand heeft genomen van dat ‘sterk staaltje naïviteit’ en ook de geopolitieke implicaties ziet.

Diversificatie van leveranciers

In zijn speech pleitte Rutte ook diversificatie van energieleveranciers. De premier noemde daarbij onder andere de VS. Ook de Amerikanen willen hun vloeibare aardgas (LNG) exporteren. Dat is echter duurder dan het Russische gas. Wiebes zei in het debat dat LNG wel ‘groot potentieel’ heeft.