Blok botst met Kamer over mensenrechten China

Tijdens een Kamerdebat over de Chinanota van het kabinet troffen Blok en minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel een kritische Kamer. Die sprak over een ‘niksige’ nota, aldus PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen, en ‘een lege huls’, volgens D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Vooral het deel over mensenrechten in het communistische land moest het ontgelden. Eerder hadden coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie al gesteld dat er in de nota te weinig aandacht wordt besteed aan de belabberde staat van de mensenrechten in het land.