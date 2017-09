Blok geeft toe: Politie te snel omgevormd

Het is voor het eerst dat de minister zegt dat de invoering van de Nationale Politie weliswaar nodig was, maar dat de reorganisatie te snel is gegaan en het project te groot was. ,,De ambitie van het tempo was te groot. Het was ook te omvangrijk. Dat is ook de reden dat er een herijking is gekomen,’’ aldus Blok. Die herijking heeft ervoor gezorgd dat er meer tijd is vrijgemaakt voor de reorganisatie dan aanvankelijk was bedoeld.



Hij gaat daarmee verder dan zijn voorganger Ard van der Steur. Die wilde onder kritiek alleen zeggen dat er ‘meer realisme’ in acht had moeten worden genomen.