Blok met 'netelig' lijstje naar Moskou

Ook in moeilijke tijden - juist in moeilijke tijden - moeten we het gesprek aan met de Russen, zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Vandaag voert hij het gesprek dat zijn ambtsvoorganger Halbe Zijlstra eigenlijk in februari al had willen voeren. Maar toen kwam de datsja-affaire. Van het gesprek moeten we overigens niet te veel verwachten. Doorgaans duurt het iets meer dan een uur, waarbij de helft van de tijd opgaat aan de tolken die alles voor de tegenpartij vertalen. Veel meer tijd dan even aan elkaar snuffelen, is er niet. Terwijl de verhoudingen met Rusland op een dieptepunt zijn beland. En dan is er ook nog de oplopende spanning tussen het Westen en Rusland rond Syrië. ,,Er liggen nogal wat neteligheden op tafel,’’ zegt Tony van der Togt, Ruslandkenner van instituut Clingendael. ,,En het is mijn doel er daarvan zo veel mogelijk open te bespreken,’’ belooft Blok.

Nepnieuws

Derde op het lijstje staat volgens Blok het door Rusland verspreiden van desinformatie en nepnieuws. Het kabinet beschuldigt de Russische inlichtingendiensten ervan hier het publieke debat te beïnvloeden. De Russische ambassadeur in Nederland ontkende dat stellig. ,,De relatie tussen Rusland en Nederland is niet op zijn best. Dan is elke niet onderbouwde of niet gecheckte beschuldiging helemaal niet nuttig,’’ sneerde hij naar het kabinet.



Skripal-affaire

Na de aanslag met gisgas op een Britse oud-spion in Engeland schaarde Nederland zich in de coalitie van landen die Russische diplomaten hebben uitgezet. Onder 139 bannelingen waren ook 2 Russen die door ons land terug zijn gestuurd naar Rusland vanwege die zogeheten Skripal-affaire. Nederland heeft geen eigenstandig bewijs dat de Russen er inderdaad achter zitten. ,,Maar Blok hoeft zeker geen verstoppertje te spelen. Gewoon vasthouden aan de ingezette lijn,’’ vindt Van der Togt.



Zijlstra

Al was het maar om te plagen: Lavrov zou best kunnen sneren over de val van Zijlstra, na diens leugen dat hij in een datsja met Poetin was. Niet timide op reageren, adviseert Van der Togt. ,,Gewoon zeggen: dat is democratisch afgehecht met Zijlstra’s aftreden. Hij kan rustig tegen Lavrov zeggen: jullie ministers verkopen om de haverklap leugens en treden nooit af.’’