Blok verdedigt snelle aanval op Syrië: 'Dadervraag blijft onbeantwoord door Russisch veto'

Een perfecte knoop, zo noemde Blok de situatie in reactie op vragen van SP-Kamerlid Sadet Karabulut. De huidige missie van de organisatie tegen chemische wapens (OPCW) onderzoekt alleen de inzet van gifgas. ,,Dat onderzoek is van groot belang, maar het zal altijd incompleet zijn vanwege het Russische veto over de dadervraag", verdedigde hij de tegenaanval van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk van dit weekend.



De bewindsman verwees opnieuw naar eerder bewijs rond het gebruik van chemische wapens door het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. ,,Al zeker vier keer eerder is vastgesteld dat hij chemische wapens heeft ingezet tegen zijn bevolking. Hij is dus in ieder geval een recidivist." Blok benadrukt dat het regime nooit openheid heeft gegeven over het eigen wapenprogramma, ruim vier jaar nadat het toegetreden is tot het Chemisch Wapenverdrag.



Bovendien gebruikt Rusland keer op keer z'n vetorecht om onderzoek naar de misstanden te blokkeren, zei Blok. ,,Dit is de twaalfde keer dat Rusland zijn veto gebruikt tegen een resolutie over Syrië, en zijn zesde veto tegen een resolutie die beoogt de inzet van chemische wapens in Syrië te stoppen", liet hij direct na de aanval al weten.