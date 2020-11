BN’er Léonie Sazias keert niet meer terug op kieslijst 50Plus

Pensioen

Eerder deze maand kwam Sazias in een uitzending van Zembla naar voren. Het Kamerlid had een B.V. verzwegen die technisch failliet is. De vennootschap heeft een negatief eigen vermogen van een kwart miljoen euro. Ook is er geen geld in kas voor het uitbetalen van haar pensioen, waarvoor vier ton was gereserveerd. De partij van Sazias komt in de Kamer juist op voor de pensioenen van ouderen.