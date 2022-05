Boeren behouden vaste zetels in waterschappen, bedrijven verliezen inspraak

Boeren blijven ook in de toekomst recht houden op vaste zetels in de waterschapsbesturen. Het ambitieuze plan van GroenLinks en D66 om de geborgde zetels bij de waterschappen helemaal af te schaffen, heeft het niet gered. Samen met Pieter Grinwis (CU) zijn de partijen tot een compromis gekomen waarbij de niet-verkiesbare plaatsen in de waterschappen toch niet helemaal verdwijnen.

De waterschappen - 21 besturen die zowat alles over water in ons land bepalen - gaan toch niet volledig op de schop. De besturen worden iedere vier jaar democratisch gekozen, maar een aantal zetels is al bij voorhand gereserveerd voor boeren, bestuurders en beheerders van natuurgebieden. Via een initiatiefwet probeerden Kamerleden Bromet (GroenLinks) en De Groot (D66) deze ‘geborgde zetels’ volledig af te schaffen, met als doel de verdere democratisering van de waterschappen.

De initiatiefnemers stuitten op felle tegenstand: met de geborgde zetels zou kennis en deskundigheid uit de waterschappen verdwijnen, waarschuwden met name VVD, CDA en BBB. Toch leek een meerderheid te kunnen leven met het voorstel van D66 en GroenLinks. Pieter Grinwis (CU) stak er alsnog een stokje voor en kwam uiteindelijk samen met initiatiefpartijen D66 en GroenLinks met een amendement. Hun voorstel: de geborgde zetels worden niet afgeschaft, maar teruggebracht naar een totaal van vier per waterschap; twee voor boeren (ongebouwd) en twee voor natuur. De zetels voor bedrijven vervallen dus. Wel sneuvelt de verplichte geborgde zetel in het dagelijkse bestuur, dat meestal uit vijf personen bestaat en wordt voorgezeten door de dijkgraaf.

‘Mooi staaltje polderdemocratie’

Aanvankelijk was sleutelspeler PVV van plan vóór de initiatiefwet van D66 en GroenLinks te stemmen, meldde PVV’er Barry Madlener aan deze site. Grinwis bracht hem echter tot nieuwe inzichten in het debat twee weken geleden. ,,Een meerderheid in deze Kamer wil meer democratie in de waterschappen, maar dat voorstel zal in de Eerste Kamer sneuvelen”, aldus Madlener. De PVV ziet hierom toch heil in een compromis. ,,Dat lijkt nu best wel haalbaar. Het gaat niet helemaal volgens het initiatiefvoorstel, maar ik voel dat het zonde is als we dat nu niet doen.”

D66 en GroenLinks kozen eieren voor hun geld en besloten uiteindelijk met Grinwis in zee te gaan, waardoor het wetsvoorstel inclusief amendement vandaag met ruime meerderheid werd aangenomen door de Tweede Kamer. ,,Een mooi staaltje polderdemocratie”, aldus Grinwis. Het is nu aan de initiatiefpartijen om de wet in de Eerste Kamer te verdedigen. Door de verhoudingen in de Senaat lijkt het erop dat ook daar de wet met aanpassing wordt aangenomen, en de geborgde zetels wel worden verminderd, maar zeker nog niet verdwijnen.

