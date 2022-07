Boeren gaan niet in op Remkes’ uitnodiging: ‘Als doelen vaststaan, waar moeten we dan over praten?’

Vluchtelin­gen­Werk sleept kabinet voor de rechter als asielop­vang niet snel verbetert

VluchtelingenWerk stapt naar de rechter als het kabinet er niet in slaagt om vóór 1 augustus de asielopvang te verbeteren. Volgens de organisatie is de situatie in de asielzoekerscentra en noodopvang ‘schadelijk en inhumaan’ en schendt Nederland internationale afspraken over opvang.

7 juli