Boeren moeten langer wachten op duidelijkheid over hoe zij boterham kunnen verdienen

Boeren moeten langer wachten voor ze duidelijkheid krijgen over hoe ze in de toekomst nog een boterham kunnen verdienen.

Het kabinet wil dat boeren minder vee houden, zodat Nederland aan de stikstof- en milieuregels voldoet. Landbouwminister Henk Staghouwer moest van de Tweede Kamer zijn huiswerk overdoen en met een betere brief komen over de toekomst van de boeren. Miljardenbedrijven zoals supermarkten, veevoederbedrijven en bijvoorbeeld Friesland Campina zouden een deel van hun winst af moeten staan aan de boeren, zodat die ook met minder dieren nog voldoende zouden kunnen verdienen. Ook zou er mogelijk een minimumprijs komen voor duurzame producten, zoals in Frankrijk het geval is.

De brief met het perspectief voor boeren van de ChristenUnie-bewindsman zou volgende week vrijdag verschijnen, maar wordt uitgesteld. Dat bevestigen meerdere nauw betrokkenen aan deze nieuwssite. Bronnen rond het kabinet verklaren dat de brief ‘ondermaats’ is en ‘te veel leek op de eerste nota’.

Te vrijblijvend

Minister Staghouwer laat bij monde van zijn woordvoerder weten dat het niet ligt aan de kwaliteit, maar dat 'de brief gewoon nog in wording’ is. Een meerderheid in de Kamer steunde juist een motie waarin de minister gevraagd werd om vóór Prinsjesdag met meer duidelijkheid te komen.

Maar het kabinet denkt dat het beter is om eerst het advies van Johan Remkes af te wachten over het stikstofbeleid. Hij werkt ook op verzoek van de Kamer aan een oplossing.

De eerste brief was volgens de Tweede Kamer veel te vrijblijvend. Het bedrijfsleven kreeg daarin een half jaar de tijd om zélf met een oplossing te komen.

‘Broddelwerk’

In het stikstofdebat eind juni werd de brief door GroenLinks-leider Jesse Klaver afgedaan als ‘broddelwerk’. Ook PvdA-Kamerlid Joris Thijssen legde in dat debat minister van Landbouw Henk Staghouwer het vuur aan de schenen. ,,Ik begin steeds beter te begrijpen waarom de boeren zó boos waren’’, zei Thijssen over het totale gebrek aan perspectief dat de ChristenUnie-bewindsman de boeren biedt. Volgens SGP-Kamerlid Roelof Bisschop ‘is er nog geen fractie van duidelijkheid’ over wat kringlooplandbouw is. Daarbij wordt op een duurzame manier voedsel geproduceerd door hergebruik van land en grondstoffen.

Bekijk hieronder onze video’s over het stikstofprobleem: