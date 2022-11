Boete uit Brussel als ons land er niet snel een wet doorheen jast

Azerbeid­zjan roept Nederland­se ambassa­deur op het matje om Kamerbrief ‘oorlogs­mis­da­den’

De Nederlandse ambassadeur in Azerbeidzjan Pauline Eizema heeft zich moeten melden bij de regering in Bakoe om uitleg te geven over uitspraken van minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. Azerbeidzjan is kwaad omdat hij het had over vermeende Azerbeidzjaanse oorlogsmisdaden.

26 november