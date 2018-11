Bonden verhogen inzet aan pensioentafel

De AOW-leeftijd moet tot 2025 vast worden gezet op 66 jaar en mag daarna bij ieder heel jaar dat mensen gemiddeld langer leven slechts met een half jaar omhoog. Die eis hebben de vakbonden volgens ingewijden maandag gezamenlijk neergelegd aan de onderhandelingstafel over een pensioenakkoord.

Het kabinet wil naar verluidt vooralsnog niets weten van het voorstel, dat de overheid op korte termijn 2,5 miljard en op lange termijn zelfs 5 tot 6 miljard euro kost. Vanavond zal moeten blijken of het kabinet alsnog bereid is om over de brug te komen. Om 21 uur worden de onderhandelingen hervat. Naast minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken schuift ook minister-president Mark Rutte opnieuw aan.

Gortig

Het kabinet was tot dusver hooguit bereid om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. Niet al in 2021 maar pas in 2025 zou de leeftijd dan naar 67 jaar gaan. Vakbonden FNV, CNV en VCP houden echter vast aan het bevriezen van de AOW-leeftijd op het huidige niveau van 66 jaar.

Daarnaast eisen zij dat het kabinet de koppeling aan de levensverwachting aanpast. De overheid gaat er nu nog van uit dat Nederlanders voor elk gewonnen levensjaar ook een jaar langer werken. Wie nu 28 is zou dan naar schatting pas na zijn 71de met pensioen kunnen. Dat vinden de bonden veel te gortig.

Sprong

Volgens ingewijden heeft vooral de FNV grote aarzelingen om een pensioenakkoord te sluiten. De grootste bond aan tafel zou alleen de ‘sprong’ durven te wagen als er tegelijkertijd politieke rugdekking zou komen vanuit de linkse partijen in de Tweede Kamer.

Koolmees toonde zich daar onlangs gevoelig voor en sprak sindsdien twee keer met GroenLinks, SP en PvdA gezamenlijk. Die legden aanvullende eisen op tafel: zo zou de minister van Sociale Zaken er ook voor moeten zorgen dat werkgevers verplicht gaan bijdragen aan de pensioenopbouw van zzp’ers. Koolmees deinst daar echter tot dusver voor terug: na het laatste overleg met linkse partijen op vorige week donderdag zou hij niet meer van zich hebben laten horen.

Rekenrente