Boosheid om broekie als wethouder in raad Gestel: 'Dit is waanzin, ongelofelijk'

Grapperhaus ging als advocaat niet in de fout

10 april Minister van Justitie Ferd Grapperhaus (CDA) heeft in zijn vorige leven als advocaat geen gedragsregels geschonden in een ontslagzaak waarin hij optrad. Dat oordeelt de Raad van Discipline in Amsterdam. Bij dat tuchtcollege was een zaak aangespannen tegen de bewindsman.