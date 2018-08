Boosheid over schrappen gemeentenieuws uit huis-aan-huisblad

Bekendmakingen van gemeenten moeten voortaan online worden gepubliceerd in plaats van in de lokale huis-aan-huisbladen. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken. ,,Elektronische informatie is overal toegankelijk, 24 uur per dag bereikbaar en kan kosteloos worden aangeboden”, schrijft Knops in het voorstel.

Door de bekendmakingen in huis-aan-huisbladen te schrappen, kunnen gemeenten jaarlijks 16,5 miljoen euro besparen op advertentiekosten. ,,Op een gegeven moment moet worden afgewogen of de kosten van papieren publicaties nog opwegen tegen het gebruik dat daar nog van wordt gemaakt”, stelt Knops. ,,Dergelijke afwegingen hebben er eerder toe geleid dat het spoorboekje en het telefoonboek in gedrukte vorm zijn verdwenen.”

'Toegankelijkheid in het geding'

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) reageert kritisch op het plan van de staatssecretaris. In een brief aan Knops schrijft de VNG dat het belangrijk is dat ook burgers worden bereikt die geen internet hebben, niet digitaal vaardig zijn of niet van digitale communicatie gebruik willen maken. ,,Overheidsdienstverlening moet toegankelijk en begrijpelijk zijn”, zegt VNG-directeur Jantine Kriens.

Ruim 60 procent van de Nederlanders krijgt wekelijks een gedrukt huis-aan-huisblad onder ogen. Veel mensen kijken op de gemeentepagina’s in het blad naar het laatste nieuws over bijvoorbeeld bouwvergunningen, sloopmeldingen en verkeersmaatregelen in de buurt. Ook weten lezers dankzij die informatie binnen welke termijn ze bij de gemeente bezwaar kunnen maken tegen een aangevraagde vergunning.

Deel van gemeenten alleen online

Jaarlijks plaatsen gemeenten honderdduizenden van dit soort bekendmakingen in de huis-aan-huisbladen. Voor 55 procent van de gemeenten in Nederland is dit wettelijk verplicht. De rest van de gemeenten heeft nu al een verordening aangenomen waardoor zij hun bekendmakingen alleen nog online – op de website www.officielebekendmakingen.nl – hoeven te plaatsen.

Als het aan Knops ligt, vervalt de verplichting voor publicatie in kranten straks voor alle gemeenten. Burgers kunnen dan via de e-mail op de hoogte worden gehouden van bekendmakingen in hun eigen gemeente, waardoor ze niet steeds hoeven te zoeken naar bekendmakingen op de site. Zo is het mogelijk om een straal op te geven van bijvoorbeeld 250, 500 of 1000 meter rond het woonadres, waarover updates worden verstuurd. Begin dit jaar maakten al 150.000 Nederlanders gebruik van deze e-mailattendering.

Inzage van stukken ook digitaal