Boze reacties op smakeloze tweet van Forum-statenlid over mensen met beperking

excuses fvdEen Statenlid van Forum voor Democratie ligt vanavond onder vuur omdat hij mensen met een verstandelijke beperking belachelijk maakte op Twitter. Inmiddels heeft hij zijn excuses aangeboden en zijn twitterbiografie aangepast. ,,Het was absoluut niet mijn bedoeling iemand te beledigen of te kwetsen.“

De Zeeuwse Martin Bos verspreidde op het sociale platform een gerucht over burgemeester Femke Halsema en gebruikte daarbij een foto van SynDROOM, de met een Gouden Televizier-Ring bekroonde serie van Johnny de Mol die dromen en wensen van mensen met een beperking in vervulling laat gaan.



In de inmiddels verwijderde tweet stond een foto van Johnny de Mol die lachend poseert met enkele deelnemers van het programma. Bos, met voorkeurstemmen gekozen in de Provinciale Staten, krijgt vanuit alle hoeken flinke kritiek op zijn tweet, zelfs van enkele leden van zijn eigen partij. ,,Ik ben ook FvD-lid, maar dit vind ik ongepast. Excuses mag wel hier. FvD is fatsoenlijker dan dit, draag dat aub ook uit”, zegt Tristan van Disselaar bijvoorbeeld.



De inbox van de voormalig CDA’er moet binnen een half uur vol zijn gestroomd met honderden reacties. ,,Bijzonder triest dat je mensen met het Syndroom van Down hiervoor gebruikt. Zijn prachtige mensen. Zijn niet minder dan jij of ik. Zijn ook gewoon volwaardige mensen”, schrijft iemand. Een ander vindt het ‘vreselijk dat iemand zo laag kan zinken’.

‘Verkeerde foto?’

Veel Twitteraars claimen de tweet gerapporteerd te hebben. Met resultaat, want na een half uur was deze niet meer te zien. Uit de Twitterpagina van Bos valt op te maken dat hij niet bepaald een liefhebber moet zijn van Femke Halsema. Eerder op de dag plaatste hij al een onjuiste en stemmingsmakende foto bij een kritisch bericht over de Amsterdamse burgemeester. Ondanks forse kritieken weigert hij deze tweet te verwijderen. ,,Verkeerde foto? Spijtige zaak”, reageerde hij.

Een woordvoerder van Forum voor Democratie bevestigt dat Martin Bos op eigen initiatief de foto van SynDROOM weer offline heeft gehaald. ,,Dit was een smakeloze tweet en dat ziet hij zelf ook in.” Forum stelt dat het snel heeft opgetreden en dat verdere actie niet nodig is.

Excuses

Inmiddels heeft Bos zelf zijn excuses aangeboden. ,,Fouten toegeven is niet gebruikelijk, maar ik ga dat toch doen. Deze avond heb ik een dom twitterbericht geplaatst. Dat had ik niet moeten doen. Het was absoluut niet mijn bedoeling iemand te beledigen of te kwetsen.“

Bos stelt dat zijn tweet betrekking had op Groenlinks en niet op mensen met een beperking. ,,Met wie daar - oprecht - aan twijfelt wil ik best het gesprek over aangaan.“ Overigens is het niet de eerste keer dat Martin Bos negatief in het nieuws komt. In oktober vorig jaar werd bekend dat steeds meer Statenleden zich beginnen te ergeren aan zijn bijdragen in de provinciale politiek. En eind vorige maand plaatste Bos een omstreden tweet over het vrouwenkiesrecht (zie hieronder). Ook dat bericht is later weer verwijderd.

Programmamaker Johnny de Mol heeft de tweet van Martin Bos gezien, maar ziet af van een reactie, aldus zijn woordvoerder.

Volledig scherm Een andere omstreden tweet van Martin Bos © Twitter

Volledig scherm Een andere tweet over Halsema © Twitter