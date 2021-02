Khadija Arib onder vuur door anonieme critici: ‘Beeld dat het niet-wetende publiek heeft, klopt voor geen meter’

Video Rutte verklapt tijdens kinderpers­con­fe­ren­tie dat hij ruzies sust met ‘een koekje en een beetje lasagne’

16 februari Gaat de eindtoets door? Waarom moeten leerlingen in groep 7 en 8 ineens een mondkapje op? Kunnen jullie beloven dat de scholen nooit meer dicht gaan? Tijdens een speciale kinderpersconferentie van premier Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge over corona vuurden kinderen vragen op het duo af over wat hén bezighoudt. ‘Dit hadden we al veel eerder moeten doen.’