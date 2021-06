Breuk Omtzigt-CDA onvermijdelijke climax

De rust leek terug aan het formatiefront, omdat Omtzigt zich op 25 mei ziek meldde. CDA-leider Hoekstra kreeg nu een beetje speelruimte. Maar achter de schermen werkte Omtzigt stug door aan een explosief document van 76 pagina’s. Dat lekte uit met onherstelbare gevolgen.



Vandaag trekt Omtzigt dan ook de onontkoombare conclusie dat hij niet terug kan keren. ‘Nu dit stuk en een deel van mijn scherpe visie op straat ligt, is het voor mij nog moeilijker geworden in het CDA te blijven functioneren. Dat is jammer maar wel overduidelijk’, schrijft hij in zijn brief. Er was ‘de wederzijdse intentie om tot een andere oplossing te komen’.