Broekers-Knol doorstaat motie van wantrouwen na omstreden uitspraken Afghaanse vluchtelingen

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel, VVD) heeft een motie van wantrouwen doorstaan na haar uitspraken in een interview met deze site over Afghaanse vluchtelingen . De motie van de SP kreeg geen steun van een Kamermeerderheid.

Alleen SP, PVV, Forum voor Democratie, BBB, Denk en de Partij voor de Dieren zegden het vertrouwen in de staatssecretaris op. GroenLinks en PvdA gaven aan de bewindsvrouw ‘een allerlaatste kans’ te geven. Volgende week wacht Broekers-Knol weer een moeilijk debat over Afghanistan.

Quote Ik verwacht van de staatsse­cre­ta­ris dat ze zorgvuldig is in haar bewoordin­gen, niet excuses aanbiedt als er ophef ontstaat Kati Piri, PvdA De Tweede Kamer was boos over de uitspraken van de VVD-bewindsvrouw, waarin zij stelde dat er mogelijk 100.000 Afghanen naar ons land willen komen en zei te vrezen voor een braindrain in het land, precies het argument dat de taliban gebruiken om te voorkomen dat mensen Afghanistan verlaten.



,,Dit is een rode kaart", aldus SP-Kamerlid Jasper van Dijk, refererend aan de uitspraak van Broekers-Knol in het interview dat ze een motie van afkeuring als gele kaart beschouwen. Na zulke moties stapten ministers Kaag (Buitenlandse Zaken) en Bijleveld (Defensie) op.



Van Dijk vraagt zich af waarom de Kamer Broekers-Knol nog zou moeten vertrouwen. ,,Ze geeft een stuitend interview, schoffeert de Kamer met een aantal heftige uitspraken, goochelt met cijfers en ratelt nog iets over een braindrain.” Vervolgens, zegt hij, ‘schrijf ze een obligaat excuusbriefje’.

100.000

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet begrijpt niet waarom Broekers-Knol het getal 100.000 Afghanen noemde, dat ‘nergens op slaat’. ,,Het gaat niet om een toevallige passant die bij het winkelen een microfoon onder haar neus geduwd krijgt, het is een staatssecretaris die door haar ambtenaren wordt voorbereid op zo’n interview.”



De PvdA neemt het Broekers-Knol kwalijk dat zij nu voor de derde keer excuses maakt voor eerdere uitspraken. ,,Ik verwacht van de staatssecretaris dat ze zorgvuldig is in haar bewoordingen, niet excuses aanbiedt als er ophef ontstaat’’, aldus Kamerlid Kati Piri. Ook wil ze weten of Broekers-Knol ‘nu wel of niet van plan is’ om de Kamermotie uit te voeren die alle Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt recht geeft op asiel.

Excuses

Broekers-Knol kon boze Kamerleden geruststellen: dat was ze nog steeds van plan. Ook herhaalde ze haar excuses. ,,Ik betreur het, had het niet zo bedoeld.” Ze stelde dat ze het aantal van 100.000 noemde nadat ze zich in het interview had laten verleiden tot een ‘als-dan-vraag’. In werkelijkheid werd haar gevraagd naar de 23.000 e-mails met hulpverzoeken, die het ministerie van Buitenlandse Zaken binnenkreeg. Daarop werd de vraag gesteld: kunnen we dat aan? Het antwoord van Broekers-Knol was ‘nee’ en daarop maakte zij - uit zichzelf - de rekensom die tot 100.000 leidde.

Ook zei ze de term ‘braindrain’ niet te hebben bedoeld in relatie tot Afghanistan. Toch ging het in dat deel van het vraaggesprek wel degelijk over Afghaanse vluchtelingen. Op de vraag van Ellemeet waarom Broekers-Knol haar uitspraken betreurt, zei de VVD-bewindsvrouw: ,,Omdat ik de situatie in Afghanistan heel verschrikkelijk vindt, de situatie van de mensen heel verschrikkelijk vindt en enorm met hen meeleef.”

Broekers-Knol had enkel willen aangeven dat de Nederlandse asielopvang 100.000 mensen niet aankon. ,,Nu is een situatie ontstaan die ik van z’n leven niet gewild zou hebben.”

Waarheid

PVV-Kamerlid Gidi Markuszower meent juist dat Broekers-Knol ‘eindelijk een keer de waarheid’ heeft gesproken. ,,En dan wordt ze teruggefloten door die enge coalitie. Wat een slappe knieën, wat een angsthaas.” Om die reden, de excuses, kondigde hij aan de SP-motie van wantrouwen wél te steunen. JA21 daarentegen vindt ook dat Broekers-Knol de waarheid sprak en steunt de motie dan weer niet.

Kijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist: