Broekers-Knol draait beleid gezinshereniging asielkinderen terug

buffelen in onze bv Helft arbeidsmi­gran­ten wil blijven, hoe bouw je hier je leven op? ‘Bij mij lukte alles, gewoon initiatief nemen’

16 augustus Niemand weet precies hoeveel, maar zeker duizenden arbeidsmigranten wonen en werken in het Groene Hart. De werkkrachten houden onze lokale economieën op peil. Sommigen komen hier via een uitzendbureau en zijn van plan niet lang te blijven. Maar anderen, zoals Natalia Dabrowska (33) uit Waddinxveen, vinden wel hun draai en vestigen zich hier. Hoe moeilijk is dat eigenlijk?