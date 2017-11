Brussel wil ‘ring van welvaart’ aan oostgrens

De uit 2009 daterende samenwerking met de oostelijke partnerlanden, het EaP-proces in Brussels jargon, lijkt beter te lopen. De top morgen in Brussel is al de vijfde, er zijn volop contacten over en weer, Europa stuurt regelmatig een zakje geld naar het oosten, verstrekt leningen, helpt met start-ups, en er is een lijst van 20 concrete projecten op het vlak van economie, goed bestuur, verbindingen en mobiliteit die tegen 2020 op de rails moeten staan.



De aansluiting van de oostelijke partnerlanden op de Trans-Europese Netwerken (wegen, spoorwegen, telecom en energie infrastructuur) gaat nog wel een jaartje of tien langer duren, en ook goedkoper bellen, sms’en en internetten is volgend jaar niet geregeld. ,,Iedereen weet hoe lang we daar in Europa over hebben gedaan”, aldus Hahn.