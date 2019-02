Buma erkent: CDA-leden misten barmhartigheid bij kinderpardon

De Jonge: meer te doen dan ‘D66-discussie over voltooid leven’

8 februari Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge herkent zich ‘geenszins’ in het verwijt van regeringspartij D66 dat hij ‘laks’ zou zijn met het starten van een brede discussie over euthanasie. Volgens de CDA-vicepremier is hij er wel degelijk mee aan de slag, ‘maar de opdracht in het regeerakkoord over waardig ouder worden is veel breder dan die D66-discussie over voltooid leven’.