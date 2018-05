Noodklok: aantal extra agenten volstrekt onvoldoende

De korpsen in bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam krijgen de roosters volgens Struijs niet meer rond, er is sprake van structurele overbelasting. Om dat te voorkomen moeten er acuut 2000 agenten bij, oplopend naar 4000 de komende jaren. ,,Dat is het minimale aantal wil je überhaupt niet door de bodem zakken”, zegt Struijs. ,,Dan hebben we het niet eens over extra inzet. Met deze maatregelen los je dat in ieder geval niet op.”



Struijs vreest voor de gevolgen. ,,Dat moeten we tegen de burger zeggen: sorry, we doen al een heleboel niet, maar we gaan nog minder doen.” Binnenkort gaan alle partijen opnieuw om tafel. ,,We hebben een herstelplan gestuurd naar minister Grapperhaus, die zit daar nu op te kauwen. Dat zal pittige gesprekken opleveren."