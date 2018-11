Burgerinitiatief kinderpardon mogelijk niet eens op Kameragenda

De regels voor het burgerinitiatief schrijven voor dat een voorstel nieuw is en de laatste twee jaar niet aan de orde is geweest in de Tweede Kamer. Probleem voor Hofman is dat het kinderpardon wél is besproken en dat het laatste jaar is gestemd over meerdere moties die overeenkomsten hebben met het voorstel van de BNNVARA-presentator.

Een speciale commissie in de Tweede Kamer moet uiteindelijk beslissen of het burgerinitiatief wel of niet in behandeling wordt genomen. ,,Als iets wordt aangedragen waar de afgelopen twee jaar al in besluitvormende zin over in de Kamer is gesproken, dan is het niet ontvankelijk”, zegt Sven Koopmans, VVD-Kamerlid en voorzitter van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.

Koopmans kan nog niet zeggen of het voorstel van Hofman aan de voorwaarden voldoet. ,,Dat gaan we beoordelen als het burgerinitiatief bij ons is ingediend.” Hofman heeft goede hoop dat zijn voorstel op de Kameragenda komt. ,,We hebben hier heel lang over gesproken, en we denken dat het goed komt”, laat een woordvoerder van omroep BNNVARA weten.

Eind vorig jaar vroeg GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik in een motie om de kinderpardonregeling ruimhartig uit te voeren. In juni dit jaar vroeg Denk-Kamerlid Selçuk Öztürk hetzelfde, met als doel om de vierhonderd gewortelde asielkinderen in aanmerking te laten komen voor een verblijfsvergunning. Beide moties werden verworpen.

