Burkaverbod na jaren van discussie nu toch binnen bereik

De wet regelt dat gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en overheidsgebouwen verboden wordt. Er komt straks een boete van maximaal 400 euro op te staan. Een eerder plan om het ook op straat te verbieden vindt het kabinet, net als Rutte I en II, in strijd met de vrijheid van godsdienst. In Denemarken, België en Frankrijk geldt wél ook een straatverbod.



Het burkaverbod is al sinds 2005 een heet hangijzer. PVV-leider Geert Wilders drong er sterk op aan, maar veel partijen wilden er pas in mee toen het ‘afgezwakt’ werd tot bepaalde ruimtes én de noemer werd veranderd in ‘gezichtsbedekkende kleding’. Het geldt dus ook voor bivakmutsen en integraalhelmen, net als de niqaab, waarbij de ogen nog zichtbaar zijn.



Bovendien is er veel discussie geweest over welk probleem de wet gaat verhelpen: er zijn naar schatting ‘slechts’ maximaal 400 vrouwen die er één dragen. Ook adviesorgaan Raad van State was tegen: scholen en ziekenhuizen zouden zelf regels kunnen maken.