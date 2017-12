'Carin Gaemers meest invloedrijke vrouw'

Gaemers stelde samen met Hugo Borst het manifest Scherp op Ouderenzorg op over het belang van goede ouderenzorg en de veranderingen die daarvoor nodig zijn.



,,Ze deed dit onvermoeibaar en niet uit hoofde van een betaalde baan, maar als logisch gevolg van haar lidmaatschap van de cliëntenraad van het verzorgingstehuis waar haar moeder en de moeder van Borst woonde”, meldt het blad.



Aandacht

Volgens OPZIJ staat Carin Gaemers bovendien voor ‘feminisme 4.0’. ,,Wij vrouwen kunnen de maatschappij niet veranderen als we niet die andere helft van de bevolking, de mannen dus, daarin meenemen en betrekken.”



Gaemers krijgt als beloning het hele komende jaar ruimte in OPZIJ om aandacht te geven aan haar onderwerpen.



Ouderenzorg

In een reactie laat ze weten vereerd te zijn, maar ook een beetje beschaamd. Gaemers: ,,Het gaat namelijk niet om mij, maar om betere ouderenzorg. Ook wil ik benadrukken dat Hugo net zo’n belangrijke rol heeft gespeeld bij onze missie.”



Lees morgen in deze krant een groot interview met Carin Gaemers.