Caroline van der Plas niet naar boerenprotest vanwege dreiging: ‘Voel mij niet veilig’

,,Ik heb besloten niet te gaan’’, antwoorde Van der Plas op de vraag of ze zaterdag te zien zou zijn in Den Haag. ,,Afgelopen zomer zijn er bedreigingen geweest. Daarna is het een tijdje rustig gebleven, maar de laatste tijd is het weer heel erg onrustig. Er zijn een aantal dingen gebeurd waardoor ik mij niet veilig voel om in zo'n massale bijeenkomst op een podium te gaan staan.’’