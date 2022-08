Caroline van der Plas pakt werkzaamheden weer op na ‘ernstige’ bedreigingen

Van der Plas legde een week geleden haar werkzaamheden neer en zei al haar publieke optredens en werkbezoeken af. ,,Ik voel me niet veilig op dit moment", zei ze toen. De voorvrouw ontving meerdere haatberichten per week, waaronder ook een doodsbedreiging.

,,De veiligheidsmaatregelen in mijn omgeving zijn deze week afgerond en ook zijn maatregelen getroffen rondom persoonlijke beveiliging. Ook is aangifte opgepakt door OM. Ik pak het publieke werk weer op", laat ze vandaag weten. Over de aard van de maatregelen zegt ze niks. ,,Maar ze zijn zodanig dat ik werkzaamheden buiten de deur weer oppak.”

Van Der Plas gaat weer werkbezoeken doen en verschijnen in talkshows of andere media. ,,Alleen aanwezigheid bij grotere (publieks)evenementen of publieksbijeenkomsten, waarbij grote groepen mensen zijn, doe ik voorlopig niet.”

Extra maatregelen

De BBB-voorvrouw heeft gesprekken gehad met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de beveiliging van de Tweede Kamer en de politie, wat heeft geleid tot de extra maatregelen. De politie onderzoekt uit welke hoek de bedreigingen komen. ,,Alle bedreigingen worden onderzocht en tot nu toe is er één doodsbedreiging zodanig serieus bevonden dat het OM de aangifte gaat behandelen.”

Van der Plas is overladen met honderden steunbetuigingen. ,,Deze hebben mij heel goed gedaan. Op een moment dat je gaat twijfelen aan de goedheid in mensen, zijn juist zulke steunbetuigingen heel waardevol", aldus de voorvrouw. ,,Sommige mensen hebben helaas getwijfeld aan de echtheid van de bedreigingen en dit in de media of via sociale media geuit. Dat mensen serieus denken dat ik zoiets ernstigs als een doodsbedreiging gebruik voor eigen gewin, kan ik niet bevatten.”

Ze verzoekt iedereen te stoppen met mensen bedreigen. ,,Doodsbedreigingen of bedreigingen met geweld hebben een enorme impact op iemands persoonlijke leven. En op het leven van hun naasten. Ik vraag iedereen om zich goed te realiseren wat je iemand aandoet…”



