Catshuis-overleg van start: onderwijs, sport, contactberoepen en winkelen bovenaan versoepellijst

Onder dreiging van opstandige ondernemers in het hele land komt het kabinet vanochtend bijeen in het Catshuis om te overleggen over de lockdown. Rutte IV lijkt af te koersen op een gedeeltelijke versoepeling. Heropening van het fysieke hoger onderwijs en het weer mogelijk maken van sporten moeten kunnen lukken, melden bronnen aan deze nieuwssite. ,,Onderwijs en sport zijn altijd het belangrijkste geweest.” Winkelen en weer naar de kapper op afspraak zou ook mogelijk moeten zijn. ,,Maar dat is aan het kabinet, ze vergaderen nu.”

Om terug te gaan naar het regime van voor deze harde lockdown - toen alles zo'n beetje open was van 05.00 uur 's ochtends tot 17.00 uur 's avonds - is het nog te vroeg, melden ingewijden. Dat zou betekenen dat horeca en culturele instellingen nog moeten wachten: ,,Iedereen hoopt dat dat kan, maar zoveel ruimte lijkt er niet te zijn.” De vorige keren koos het kabinet overigens soms een andere koers dan het OMT adviseerde, dus definitief is nog niks.

Het Catshuisoverleg begon om half tien en zal rond de middag klaar zijn. Nog geen week na zijn aantreden staat het nieuwe kabinet voor ‘misschien wel de lastigste fase van de crisis’, stelt een Haagse ingewijde.

Want de infectiepiek van de omikrongolf moet naar verwachting nog komen, terwijl de roep om een losser coronaregime luid klinkt. Talloze ondernemers kondigen aan hoe dan ook open te gaan. En in een zeldzaam salvo volgde gisteren de ene kritische noot na de andere noodkreet - van winkeliers tot kappers, van psychiaters tot brancheverenigingen, en bijzonder: van provinciebesturen tot burgemeesters.

OMT-lid Andreas Voss vertelde bij Op1 gisteren dat het OMT zich gebogen heeft over de versoepelscenario’s en gevolgen voor de ziekenhuizen en het aantal infecties. ‘Versoepelen moet in stappen’.

De rode draad is helder: geef mensen meer ruimte. Bied perspectief, laat ondernemers aan de slag gaan, werk aan een heropening. Het kabinet kan niet anders dan daar gehoor aan geven en het land wat van het lockdownslot halen, beseffen ingewijden. ,,Helemaal niks doen aan versoepelingen is geen optie”, stelt een Haagse bron. Al is er epidemiologisch weinig ruimte. Een ander zegt: ,,Als er niet versoepeld wordt, breekt de pleuris uit. Maar wat er gaat komen, zal toch beperkt zijn.”

Het Outbreak Management Team (OMT) sprak gisteravond over de nieuwste RIVM-prognoses en diverse versoepelscenario’s. De experts bogen zich over de vraag wat allemaal (deels) open kan: het hoger onderwijs, de contactberoepen, sportclubs, cultuur en/of horeca. Maar als er al iets kan, zal het ‘in kleine stappen gebeuren’, meldde een bron eerder.

Hoewel besmettingscijfers door het dak gaan, zien onderzoekers duidelijke lichtpuntjes bij de nieuwe variant, die minder ziekmakend lijkt. De Belgische viroloog Marc Van Ranst zegt dat omikron ‘in de buurt komt van griep’, onderzoeken uit het buitenland tonen ook fors minder ziekenhuisopnames door de variant, vergeleken met de deltaversie van het virus.

Het feit dat veel omringende landen de omikrongolf voorlopig zonder zo'n harde lockdown doorkomen, vergroot de versoepeldruk nog eens extra.

Het kabinet aarzelt echter, mede omdat na versoepelingen het aantal infecties snel zal toenemen en het land ontwricht kan raken als honderdduizenden mensen geïnfecteerd of in quarantaine thuiszitten. Het OMT is ook gevraagd of de quarantaineregels versoepeld kunnen worden, zodat ze ‘goed bij de nieuwe variant passen’.

Na het Catshuis-overleg beslist het kabinet morgen definitief, daarna volgt er weer een coronapersconferentie. Die krijgt ditmaal een andere opzet.

Volledig scherm Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, arriveert bij het Catshuis. © ANP