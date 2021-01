Catshuisberaad voorbij: kabinet praat vrijdag verder over toeslagenaffaire

,,Het was een uitgebreid en constructief overleg’’, zegt een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Mark Rutte en een klein aantal andere ministers bespraken op het Catshuis in Den Haag de toeslagenaffaire. ,,Aanstaande vrijdag wordt in de ministerraad de eerste worp besproken op de reactie op het rapport van de parlementaire commissie’’, aldus de woordvoerder.

Aftreden

Kort voor kerst maakte het kabinet al bekend dat alle gedupeerde ouders allemaal 30.000 euro als compensatie krijgen. Dat bedrag wordt in de komende vier maanden uitgekeerd. Ouders die later recht blijken te hebben op meer geld, komen daarvoor nog in aanmerking.

De roep om politieke gevolgen - zoals aftreden van het kabinet - klinkt steeds luider. Of daar vandaag in het Catshuis over is gesproken, is onduidelijk. Rutte wil de uitkomsten van het overleg van vandaag komende vrijdag bespreken met de héle ministersploeg. Later deze maand komt er dan een uitgebreide reactie op het rapport over de toeslagenaffaire.