CDA: Beoordeel streekziekenhuizen op belang voor regio

Rutte speecht in Europese Parlement over toekomst Europa

7:15 Ze houden niet overdreven veel van elkaar, maar vandaag brengen premier Rutte en het Europese Parlement toch maar liefst even 2,5 uur in elkaars gezelschap door. De Nederlandse premier is dit jaar al de zevende EU-regeringsleider die voor de gekozen volksvertegenwoordiging speecht en daarna met haar in debat gaat over de toekomst van Europa.