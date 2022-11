CDA bepleit verbod op mobieltje in klas basis- en middelbare school

Scholen moeten volgens het CDA zelf kijken hoe ze ervoor zorgen dat mobieltjes worden opgeborgen. Dat kan in kluisjes zijn, in rekjes of weggestopt in tassen. Wat Peters betreft is zo’n wettelijk verbod goed te handhaven, omdat er geen discussie in de klas meer nodig is. De CDA’er hoopt op steun van de minister en andere partijen en heeft anders een motie hierover in petto.