CDA-bom onder stikstofdeal leidt tot spanning in coalitie: ‘Dit kan nét, maar moet uitzondering blijven’

Interview SGP-secretares­se Janie verruilt Tweede Kamer voor de zorg na coronaziek­bed

Een kwart eeuw was Janie de Jong de steun en toeverlaat van de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Nadat corona haar bijna fataal werd, verlaat ze nu de ‘mannenbroeders’ om de zorg in te gaan. Omdat ze iets terug wil doen.

27 juli