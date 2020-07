CDA doet lijsttrekkersverkiezing over wegens onveilig stemsysteem

CDA-leden konden sinds maandag 18.00 uur stemmen wie de nieuwe lijsttrekker moet worden. Zij hebben de keuze uit Hugo de Jonge, Mona Keijzer en Pieter Omtzigt. De onveiligheid kwam aan het licht door een seintje van een ‘ethische’ hacker. ‘Hoewel er geen aanleiding is om te denken dat er naast dit gemelde incident nog andere onregelmatigheden hebben plaatsgevonden, heeft het CDA het zekere voor het onzekere genomen’, stelt de partij in een verklaring. Om een betrouwbare stemming te hebben zijn de reeds uitgebrachte stemmen nietig verklaard.

Het CDA zegt het incident ‘zeer te betreuren’, zeker in de richting van de drie kandidaten, maar ook voor de campagneteams en alle leden die hun stem hebben uitgebracht. ‘Maar een betrouwbare stemprocedure is voor ons het allerbelangrijkste. We bedanken de hacker dat hij dit onder onze aandacht heeft gebracht’, aldus de partij.

Extra veiligheidsmaatregelen

De partij verwacht zaterdag om 17.00 uur de uitslag bekend te maken. Het is niet zeker dat dan ook de nieuwe lijsttrekker bekend is: als geen van de kandidaten de helft plus één van de stemmen heeft gehaald gaan de stembussen diezelfde avond om 21.00 uur opnieuw open. Leden kunnen dan alleen nog stemmen op de twee kandidaten die in de eerste ronde de meeste stemmen hebben gehaald. Op dinsdagmiddag om 12.00 uur sluit deze stemming, waarna een dag later om dezelfde tijd de winnaar bekend wordt gemaakt.