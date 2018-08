CDA-icoon Hannie van Leeuwen (92) overleden

Van Leeuwen was tot op hoge leeftijd actief voor de ARP en later het CDA en gold als geweten van de partij. In haar lange carrière was ze onder meer Tweede Kamerlid, Eerste Kamerlid, raadslid, wethouder en burgemeester. Daarnaast vervulde ze vele maatschappelijke functies en was ze tot op het laatst actief in het vrijwilligerswerk.



Van Leeuwen stond vorig jaar nog als lijstduwer op de CDA-lijst. Ze was erg populair onder ouderen, voor wie ze jarenlang een boegbeeld was.