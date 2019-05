CDA is Buma dankbaar, maar snakt naar een nieuw geluid

Dat Sybrand van Haersma Buma ooit nog eens burgemeester zou worden, zat er dik in. Met de aanvaarding van de ambtsketting in Leeuwarden treedt hij straks in de voetsporen van zijn opa Sybrand Marinus en vader Bernhard, die eveneens in Friesland eerste burger waren. Toch zal de terugkeer naar zijn geboortegrond in vele opzichten wennen zijn, na een Haagse carrière die bijna dertig jaar omspant.



Niet langer bevindt Buma zich straks op of rond het Binnenhof, waar hij sinds 1990 de macht van dichtbij aan het werk zag. Dat de voormalige stafjurist bij de Raad van State het ooit nog eens tot CDA-leider zou schoppen, lag niet onmiddellijk voor de hand: Buma is als man van de inhoud aanvankelijk vooral actief in dienstbare functies, tot hij na de verkiezingen in 2010 – waarbij hij slechts 850 voorkeursstemmen krijgt – fractieleider wordt onder vicepremier Maxime Verhagen.