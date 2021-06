CDA-top: we hadden gehoopt op andere uitkomst Omtzigt

PODCAST Het tuig van de richel, de woede om Sywert en de ‘impasse’ bij formatie

7 juni Met -in zekere zin- excuses probeerde CDA-prominent Sywert van Lienden dit weekend de ophef over zijn mondkapjesdeal te sussen. Ondertussen haalde Geert Wilders via Twitter juist uit naar journalisten die hij ‘tuig van de richel’ noemde en geen verrassing: de formatie is nog altijd in volle gang.