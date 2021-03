CDA-voorzitter vertrekt: ‘ik ben verantwoordelijk voor de leiderswissel, de campagne, het schaatsen’

Alles op alles voor corona­proof verkiezin­gen, maar opkomst blijft onzekere factor

17 maart Met extra maatregelen om de verkiezingen coronaproof te laten verlopen, is alles op alles gezet om kiezers ondanks de pandemie naar de stembus te lokken. Stembureaus gingen twee extra dagen open, 70-plussers mochten per post stemmen en kiezers konden per volmacht voor drie in plaats van twee anderen stemmen. Toch is de opkomst bij de verkiezingen van vandaag de grote onvoorspelbare factor.