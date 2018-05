CDA wil campagne tegen roken met kind op (achter)bank

In België heeft een soortgelijke campagne gezorgd voor een halvering van het aantal kinderen dat dagelijks in de tabaksrook zit, stelt het CDA. Overigens pleit de partij nog niet voor een verbod voor roken in de auto als er kinderen op de achterbank zitten. ,,Eerst deze stap", aldus een woordvoerder.



In verschillende landen om ons heen is zo'n ban al wel ingevoerd, maar de afgelopen jaren was er in Nederland nooit een Kamermeerderheid voor te vinden. Vooral de liberale partijen vinden dat de overheid niets te zeggen heeft over zaken 'achter de voordeur'. Ook zou een verbod slecht te handhaven zijn.



Vandaag debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Blokhuis over preventiebeleid. Naar verwachting wordt dit najaar het Nationaal Preventieakkoord ondertekend, waar de aanpak van roken een belangrijk onderdeel van uitmaakt.